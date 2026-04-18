EKSPLOZIV, VELIKA KOLIČINA ORUŽJA, LAŽNA DOKUMENTA I MASKA: Pogledajte spektakularnu akciju hapšenja u Beogradu, na 3 LOKACIJE (VIDEO)

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i policijski službenici Policijske uprave za za Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su A. Ž. (1999), D. G. (2002) i P. J. (2004) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprava.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji grada Beograda koje su osumnjičeni koristili, pronašla i oduzela tri puške, od kojih jedan snajper i jedna automatska, pištolj, automatski pištolj, automat, više prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan i druge dodatke za oružje, više od 320 komada municije različitog kalibra i više stotina grama materije za koju postoje osnovi sumnje da je u pitanju eksploziv sa detonatorskom kapislom.

Takođe, pronađena su tri presovana paketa i više kesica biljne materije nalik na marihuanu, više vagica za precizno merenje i druge opreme, falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno motorno vozilo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Hronika

GRADONAČELNIK PAVLOVIĆ POVREĐEN DOK JE SPREČAVAO RAZBOJNIŠTVO! MUP se oglasio nakon pokušaja pljačke u Nišu

Hronika

AKCIJA 'ARMAGEDON'! 'OTVORI, POLICIJA, LEZI DOLE' Specijalci razvalili vrata i uhapsili pedofile: Pogledajte kako su im stavili lisice! (VIDEO)

Hronika

Oglasio se MUP o međunarodnoj akciji 'Vertikala': Ovim je zadat ozbiljan udarac organizovanom kriminalu

Hronika

POLICIJA U NIŠU RAZOTKRILA DILERSKU ŠEMU, PRONAĐEN 'ŠTEK' STAN SA KOKAINOM, HEROINOM I MARIHUANOM! Velika zaplena narkotika, pao ovaj trojac! (FOTO)

Hronika

PRISVOJILE 30 MILIONA DINARA! Oglasio se MUP o hapšenju bivše direktorke i knjigovođe Komore medicinskih sestara

Hronika

'PALA' BIVŠA BLAGAJNICA IZ JAGODINE ZBOG 14 MILIONA: Pogledajte kako su osumnjičenoj stavljene lisice! Nastavlja se borba protiv korupcije! (VIDEO)