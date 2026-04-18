DRAMA U OBRENOVCU! Udarao ga palicom u glavu, pa ga gađao čekićem: Mladić (21) pijan brutalno napao muškarca (52)

L. T. (21) uhapšen je zbog nasilja ispred splava u Obrenovcu, gde je pretukao pedesetdvogodišnjaka.

L. T. (21) uhapšen je u ponedeljak u dva sata posle ponoći jer je pijan ispred splava u Obrenovcu pretukao S. S. (52).

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić koji je bio u vidno alkoholisanom stanju ispred splava je S. S. više puta uradio u glavu i telo teleskopskom palicom.

On je muškarcu takođe pretio smrću i rekao mu da će da mu "siluje ženu i decu".

Nakon napada L. T. je otišao od splava do svog automobila iz kog je uzeo čekić kojim je gađao S. S. i pogodio ga u levu ruku, a potom je pobegao sa lica mesta.

Brzom reakcijom policije dvadesetjednogodišnjak je pronađen i lišen slobode.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, a na teret mu je stavljeno krivično delo laka telesna povreda.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Hronika

STRAVIČNO PORODIČNO NASILJE U OBRENOVCU - Pijan nasrnuo na sina, pa ga daskom udarao po glavi

Hronika

Jezivo nasilje u Obrenovcu: Posle svađe zverski nasrnuo na suprugu (35), udarao je šakama u glavu!

Hronika

SINA (15) NAPAO I DAVIO! Užasno nasilje u Obrenovcu: Nasilnik napao ženu i sina i pretio im SMRĆU

Hronika

Uhapšen napadač iz Novog Pazara: Izbo muškarca, pa ga udarao u glavu

Politika

UZNEMIRUJUĆE! OPKOLILI ČOVEKA, PRISTALICA OPOZICIJE GA UDARA U GLAVU... Četvoro uhapšeno zbog brutalnog nasilja u Obrenovcu (VIDEO)

Hronika

Drama u Obrenovcu: Sin jurio oca nožem da bi ga izbo, nesrećnik jedva pobegao