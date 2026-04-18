DRAMA U OBRENOVCU! Udarao ga palicom u glavu, pa ga gađao čekićem: Mladić (21) pijan brutalno napao muškarca (52)

L. T. (21) uhapšen je u ponedeljak u dva sata posle ponoći jer je pijan ispred splava u Obrenovcu pretukao S. S. (52).

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić koji je bio u vidno alkoholisanom stanju ispred splava je S. S. više puta uradio u glavu i telo teleskopskom palicom.

On je muškarcu takođe pretio smrću i rekao mu da će da mu "siluje ženu i decu".

Nakon napada L. T. je otišao od splava do svog automobila iz kog je uzeo čekić kojim je gađao S. S. i pogodio ga u levu ruku, a potom je pobegao sa lica mesta.

Brzom reakcijom policije dvadesetjednogodišnjak je pronađen i lišen slobode.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, a na teret mu je stavljeno krivično delo laka telesna povreda.

Autor: A.A.