'OBORILI GA NA ZEMLJU I TUKLI' Detalji pucnjave u kladionici u Beogradu: Ranjen mladić (19) iz obezbeđenja - evo ga je pogođen

Prava drama odigrala se danas u Mirijevu u Beogradu, kada je, prema prvim informacijama, došlo do pucnjave u kojoj je ranjen mladić star 19 godina, inače radnik obezbeđenja jedne kladionice u ovom delu grada.

Mladić rođen 2006. godine zadobio je prostrelnu ranu noge, nakon što je napadač M.J. (32) ispalio hitac ka njemu, piše Kurir. Metak je, kako se navodi, prošao kroz nogu.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa mladića koja je bila tu odmah je reagovala i fizički nasrnula na napadača.

- Grupa momaka nasrnula je na napadača, oborili su ga na zemlju i tukli. Nastao je opšti haos - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Povređeni mladić je hitno prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Za sada nije poznat stepen njegovih povreda, ali prema prvim informacijama, nije životno ugrožen.

