Muškarac ranjen ispred svoje zgrade: Isplivali najnoviji detalji pucnjave u Novom Pazaru

U jutarnjim satima, oko 6.40, u Mitrovačkoj ulici u novopazarskom naselju Lug došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac T. I.

Incident se dogodio ispred zgrade u kojoj on živi, kada je na njega pucao zasad nepoznati napadač, koji je potom pobegao sa lica mesta.

Prema najnovijim informacijama, T. I. je pogođen u koleno i nalazi se van životne opasnosti. On je hitno prebačen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Prema navodima komšija i poznanika, ranjeni je poznat kao mirna osoba, bez ranijih problema i sukoba.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja. Motiv napada za sada nije zvanično saopšten, a istraga je u toku.

Autor: A.A.