Detalji pucnjave u kladionici u Beogradu: Još jedan radnik primljen u UC, žena upucanog u suzama

Još jedan radnik sportske kladionice u Mirijevu primljen je u Urgentni centar zbog povreda koje je zadobio u sukobu sa mušterijom u kome je njegov kolega upucan u nogu.

Sukobu u kladionici, koji se dogodio oko 18 sati, prethodila je žestoka svađa osumnjičenog sa zaposlenima koja je potom kulminirala fizičkim obračunom i pucnjavom. M.J. (44) je u jednom trenutku izvadio pištolj i upucao pripadnika obezbeđenja M.A. (20) u nogu.

Ranjeni radnik je sa prostelnom ranom butine hitno prebačen u Urgentni centar dok je njegov kolega povrede zadobio dok je pokušavao da obuzda napadača, navodi Telegraf.rs.

Policija je uhapsila M.J. zbog sumnje da je upucao pripadnika obezbeđenja dok za sada nije poznato zbog čega je počela svađa. Uviđaj u kladionici i dalje traje. Kako smo saznali od očevidaca, supruga upucanog radnika, koji inače živi u blizini, došla je do kladionice i počela glasno da plače kad je čula šta se desilo.

- Žena mu je u tom trenutku bila u obližnjoj radnji. Videla sam kako zapomaže dok su njega unosili u vozilo Hitne pomoći - rekla nam je žena koja živi u blizini mesta pucnjave.

