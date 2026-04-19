SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD FUTOGA: U sudaru dva automobila ima POVREĐENIH, stvaraju se gužve (VIDEO)

U saobraćajnoj nesreći na ulazu u Futog povređena su dvojica muškaraca, koji su prevezeni u Urgentni centar, dok su na terenu policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", stanje učesnika nije poznato, dok se stvaraju zastoji.

Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta. Povređeni muškarci su u svesnom stanju prevezeni na odeljenje hirurgije UC KCV na dalje lečenje.

Autor: Marija Radić