SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD FUTOGA: U sudaru dva automobila ima POVREĐENIH, stvaraju se gužve (VIDEO)

U saobraćajnoj nesreći na ulazu u Futog povređena su dvojica muškaraca, koji su prevezeni u Urgentni centar, dok su na terenu policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", stanje učesnika nije poznato, dok se stvaraju zastoji.

Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta. Povređeni muškarci su u svesnom stanju prevezeni na odeljenje hirurgije UC KCV na dalje lečenje.

pročitajte još

HLADAN VAZDUH IZ RUSIJE STIŽE U SRBIJU, PADAVINE ĆE POGODITI CELU ZEMLJU: Najnovija prognoza najavljuje ne samo kišu, VEĆ I SNEG

POVEZANE VESTI

Hronika

SLETEO S PUTA, PA SE ZAKUCAO U TRAFOSTANICU I IZAZVAO POŽAR! Mladić (27) STRADAO na licu mesta: Tragedija kod Novog Bečeja! (FOTO)

Beograd

7 POVREĐENIH U 4 SAOBRAĆAJKE: Teška noć za beogradsku Hitnu, pune ruke posla i sa pijanima

Hronika

UŽAS KOD ALEKSINCA: Težak sudar tri automobila - Dva muškarca u kritičnom stanju!

Svet

Srušio se balkon: Ima žrtava, među povređenima sedmoro dece! Pojavili se snimci jezive tragedije u Napulju

Beograd

Hitna pomoć: Dvojica policajaca lakše povređeni u saobraćajnoj nesreći na Obrenovačkom putu

Hronika

TRAGEDIJA KOD BUBANJ POTOKA! Jedna osoba poginula, druga teško povređena u lančanom sudaru