SUĐENJE ZA SMRT DVE BEBE KREĆE ISPOČETKA Novi sudija preuzima slučaj akušerskog nasilja u Sremskoj Mitrovici

Suđenje ginekologu u Sremskoj Mitrovici, optuženom za akušersko nasilje, biće nastavljeno pred novim sudijom, zbog čega će postupak, po svemu sudeći, krenuti iz početka. Kako se saznaje, u ovom predmetu došlo je do promene sudije, dok datum narednog ročišta još nije zakazan.

S obzirom na fazu u kojoj se postupak nalazio, odnosno činjenicu da su već saslušani svedoci i izvođeni dokazi, promena sudije u praksi znači da se glavni pretres ponavlja, odnosno da se postupak vraća na početak, kako bi novi sudija neposredno stekao uvid u sve dokaze i iskaze.

Suđenje se vodi pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, a predmet je izazvao veliku pažnju javnosti jer je reč o jednom od prvih slučajeva u Srbiji koji se odnosi na akušersko nasilje sa tragičnim ishodom, dok porodice majki preminulih beba i dalje prate postupak i traže pravdu.

Suđenje se vodi pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici protiv ginekologa M. M. iz Rume, koji je optužen za akušersko nasilje nad dve porodilje, u slučajevima koji su završeni tragično, smrću dve bebe.

Optužnica ga tereti za više krivičnih dela

Optužnica ga tereti za više krivičnih dela, uključujući teško delo protiv zdravlja ljudi, nesavesno pružanje lekarske pomoći, kao i zlostavljanje i mučenje.

Tokom dosadašnjeg postupka saslušani su brojni svedoci, među kojima i lekari i medicinsko osoblje koji su učestvovali u porođajima, a suđenje je u više navrata trajalo satima zbog obimnog izvođenja dokaza.

U prethodnoj fazi suđenja, sud se najpre bavio okolnostima porođaja oštećene M.M. dok su na poslednjem ročištu ispitani svedoci koji imaju saznanja o porođaju J. I.

Zbog promene sudije, očekuje se da će proces biti dodatno produžen, a novi termin nastavka suđenja biće naknadno određen.

Autor: S.M.