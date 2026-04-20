ROĐAKU ZARIO NOŽ U LEĐA: Krvava drama na Tošinom bunaru, u toku je potraga za napadačem

Izvor: Telegraf

Na železničkoj stanici Tošin bunar sinoć je došlo do teškog incidenta u kojem je ranjen muškarac L. K.".

On je pronađen sa ubodnom ranom u predelu leđa, nakon čega je hitno sanitetom Hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Prema informacijama iz istrage, ranjeni muškarac je policiji ispričao da je napad bio potpuno neočekivan. L. K. je izjavio da ga je nožem napao rođak, identifikovan kao R. K., i to, prema njegovim rečima, bez ikakvog prethodnog povoda ili svađe.

Napadač poznat odranije

Policija je odmah nakon uviđaja raspisala potragu za osumnjičenim R. K. Prema pisanju medija, reč je o osobi koja već ima obiman policijski dosije i dobro je poznata organima reda po vršenju različitih krivičnih dela.

"Oštećeni je primljen u bolnicu radi ukazivanja pomoći, dok je za napadačem raspisana intenzivna potraga. Ekipe su na terenu i proveravaju sve lokacije na kojima bi osumnjičeni mogao da se skriva", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog napada. Stanje povređenog L. K. za sada je stabilno.

Autor: S.M.

