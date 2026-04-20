Crni niz se nastavlja: Još jedan muškarac stradao u prevrtanju traktora na jugu Srbije

Teška nesreća dogodila se u selu Revuće u opštini Podujevo, u kojoj je jedna osoba izgubila život nakon prevrtanja traktora.

Prema navodima policije, nesreća se dogodila dok je muškarac radio na traktoru, kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo stabilnost i prevrnulo se. Usled zadobijenih teških povreda, muškarac je hitno prevezen u Kliničko-univerzitetski centar Kosova, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo.

U policijskom izveštaju se navodi da je smrt konstatovala dežurna medicinska ekipa nakon prijema u bolnicu. Nakon uviđaja i odluke nadležnog tužioca, telo stradalog upućeno je u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Ova nesreća dogodila se svega nekoliko dana nakon slične nesreće u kojoj je takođe stradala jedna osoba, kada je tokom rada u šumi u opštini Istok došlo do prevrtanja traktora sa smrtnim ishodom.

Nadležni organi apeluju na oprez prilikom korišćenja poljoprivrednih mašina, posebno na nepristupačnim i neravnim terenima.

