UHAPŠEN SRBIN NA MALTI: Danima bio pod prismotrom, a čim je ostvario sumnjivi kontakt stavljene mu lisice!

Policija je uhapsila državljanina Srbije na Malti zbog trgovine drogom, zaplenivši drogu vrednu 11.500 evra tokom pretresa njegovog stana.

Policija je uhapsila srpskog državljanina (36) i zaplenila drogu vrednu oko 11.500 evra tokom pretresa stana u Birkirkari na Malti.

Tridesetšestogodišnji Srbin uhapšen je nakon istrage zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina drogom.

Muškarac je lišen slobode u petak u Birkirkari, nakon dužeg policijskog nadzora. Oni su ga, zbog dovođenja u vezu sa trgovinom ilegalnih materija, stavili pod prismotru.

Policija je tokom nadzora primetila osobu koja je prišla vozilu u kojem se osumnjičeni nalazio i, nakon sumnjivog kontakta, on je uhapšen.

Policajci su u njegovom vozilu pronašli više paketića za koje se sumnja da sadrže kokain, dok su pretresom stana pronađene kesice sa materijom za koju se sumnja da je kanabis, za koji policija navodi da je bio pripremljen za dalju prodaju, ukupne ulične vrednosti od oko 11.500 evra, kao i određena količina novca.

Muškarac je danas izveden pred sudiju Žana Pola Greka, koji će odlučiti o daljem toku.

