AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN PROVALNIK IZ PROKUPLJA: Pljačkao kuće stariјih ljudi, iz јedne odneo čak i PUŠKU!

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivične prijave protiv B. P. (42) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teške krađe.

B. P. se sumnjiči da je, 29. marta ove godine, u okolini Prokuplja, provalio u kuću sedamdesetšestogodišnjeg muškarca iz koje je, kako se sumnja, ukrao trimer, dve mašine za šišanje trave, leđnu prskalicu, dve testere za drva, a sumnja se da je ukrao i lovačku pušku.


Takođe, on je i 19. aprila ušao u kuću šezdesetčetvorogodišnjeg muškarca, iz koje nije ništa ukrao, ali je izvršio premetačinu, dok je iz garaže u istom dvorištu ukrao motorna testeru.

Autor: D.Bošković

