AKTUELNO

Hronika

HOROR NA KARABURMI: Tinejdžerka (19) pokosila čoveka, nosila ga na haubi pa pobegla! Kod nje nađena i DROGA

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Beogradska policija brzom akcijom uhapsila je S. K. (19) koja je nakon saobraćajnog udesa namerno vozilom udarila muškarca i nanela mu teške telesne povrede, saznaje "Telegraf.rs".

U ulici Salvadora Aljendea u naselju Karaburma, u utorak se odigrala prava drama koja je započela običnim čukanjem, a završila se brutalnim nasiljem i teškim povredama.

Svađa prerasla u pokušaj ubistva?

Incident je počeo kada je S. K., upravljajući svojim vozilom, udarila u parkirani automobil u kojem se nalazio R. S. (65). Prema navodima svedoka, nakon sudara je došlo do oštre verbalne rasprave između ovo dvoje učesnika.

Međutim, situacija je eskalirala u trenutku kada se devojka vratila u svoje vozilo. Umesto da se smiri, ona je namerno usmerila automobil ka R. S. i udarila ga. Koliko je napad bio silovit govori i podatak da je povređenog muškarca nosila na haubi nekoliko metara, nakon čega je on pao na kolovoz, a ona se velikom brzinom udaljila sa lica mesta.

Teške povrede i narkotici

Povređeni R. S. je hitno prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Efikasnom i brzom intervencijom policije, osumnjičena S. K. je ubrzo locirana i lišena slobode. Prilikom hapšenja, kod nje je pronađena i određena količina opojne droge, što dodatno otežava njen položaj pred zakonom.

"Ovo nije bila samo nepažnja u saobraćaju, već svesna namera da se povredi drugi učesnik nakon banalne rasprave", navodi izvor blizak istrazi.

Protiv S. K. biće podnete odgovarajuće krivične prijave nadležnom tužilaštvu, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog brutalnog incidenta koji je uznemirio stanovnike Karaburme.

Autor: S.M.

#Droga

#Karaburma

#Muškarac

#kolaq

#tinejdžerka

#udes

