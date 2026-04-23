U Beogradu UHAPŠEN LAŽNI HIRURG iz Makedonije: Obećavao operacije ljudima i uzimao stotine hiljada evra!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanina Severne Makedonije A. K. (1984), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

On se sumnjiči da je, predstavljajući se lažno kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica, oštećenu doveo i održavao u zabludi, da će uz novčanu naknadu hitno operisati člana njene porodice, koji je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu. Policija ga je uhapsila neposredno nakon primopredaje novca i kod njega je pronašla 16.650 evra i 150.000 dinara. Sumnja se da su A. K. i osobe za kojima se traga, u periodu od novembra prošle godine do sada, na isti način izvršili više prevara na teritoriji Beograda i tako protivpravno pribavili više od 100.000 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

