U Beogradu UHAPŠEN LAŽNI HIRURG iz Makedonije: Obećavao operacije ljudima i uzimao stotine hiljada evra!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanina Severne Makedonije A. K. (1984), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

On se sumnjiči da je, predstavljajući se lažno kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica, oštećenu doveo i održavao u zabludi, da će uz novčanu naknadu hitno operisati člana njene porodice, koji je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu. Policija ga je uhapsila neposredno nakon primopredaje novca i kod njega je pronašla 16.650 evra i 150.000 dinara. Sumnja se da su A. K. i osobe za kojima se traga, u periodu od novembra prošle godine do sada, na isti način izvršili više prevara na teritoriji Beograda i tako protivpravno pribavili više od 100.000 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

POVEZANE VESTI

Hronika

UPAO U KLADIONICU I POD PRETNJOM NOŽEM UZEO 136.000 DINARA: Uhapšen razbojnik (34) iz Beograda

Hronika

FALSIFIKOVALI PAPIRE, PA UPISALI STAN VREDAN 22 MILIONA NA SEBE - Uhapšena dvojica muškaraca u Beogradu

Hronika

UHAPŠEN PEDOFIL (37): U Borči pratio, pa uhvatio devojčicu i hteo da je vodi kući

Hronika

MUNJEVITA AKCIJA POLICIJE! Uhapšen crnogorski državljanin zbog sumnje na falsifikovanje dokumenata i ilegalne prelaske granice

Hronika

Povratnice OPLJAČKALE ŽENU KOD KARAĐORĐEVOG PARKA: Dve državljanke Bugarske uhapšene u Beogradu

Hronika

UHAPŠEN PLJAČKAŠ (35) IZ LAZAREVCA: Uz pretnju pištoljem iz kladionice ukrao 50.000 dinara