'ALBANCI SU ME DRŽALI SATIMA ZAROBLJENOG U PODRUMU' Ispovest Mladena Mijatovića za Pink o najtežim trenucima u životu: Uslovi su bili nehumani, nismo znali šta nas čeka...

Novinar crne hronike na TV Pink, Mladen Mijatović, tokom svoje karijere susretao se sa izuzetno teškim i opasnim situacijama na terenu. U maju 2001. godine, tokom izveštavanja, bio je zarobljen od strane pripadnika OVK, koji su njega i njegove kolege novinare jedno vreme držali u podrumu. Takođe, prilikom izveštavanja iz ratnog područja, dok se nalazio u improvizovanom bunkeru, objekat je pogođen ručnim raketnim bacačem, usled čega je zadobio oštećenje sluha.

- Svako radi svoj posao, a svaki posao nosi rizike, i ja sada sve to smatram, kao, eto, dogodilo se na poslu... Preuzeo sam odgovornost i rizik jer se bavim ovim vidom novinarstva. Na području kopnene zone bezbednosti, u maju mesecu, ubijen je jedan od komandanatta terorističke organizacije koja je delovala na terenu... Ridvan Ćazimi se zvao. Eliminisan je od strane naših snaga. Ja sam bio na novnarskom zadatku, za Studio B. Bili smo u automobili novinar i ja, i neke strane ekipe. Prolazili smo kroz područje gde žive uglavnom Albanci - rekao je Mijatović.

Kako je otkrio, tokom prolaska kroz taj deo, grupa Albanaca, presekla im je put i naredila da napuste vozilo.

- Ispostavilo se da je to bio dan ubistva, i da su zato bili ljuti, besni i željni osvete. Bili smo u podrumu, nismo znali šta nam sledi. Najgora je ta neizvesnost... Neko vreme smo bili tamo, nekoliko sati... Nije bilo incidenata, maltretiranja... Izuzetno je samo neprijatno bilo, posebno događaj koji je prethodio... Na kraju su nas pustili, oni su pregovarali sa stranim agencijama. Nemačka, CNN, Dojče vele... Uz neko posredovanje su nas sve pustili... I pretpostavljam da su shvatili da nije dobro da prave dodatne skandale i probleme... Za neko vreme smo izašli na slobodu - rekao je Mijatović.

- Da se vratimo na 1999. godinu, ja sam svih tih noći izveštavao... 23. aprila, kada je bombardovana zgrada RTS-a, bio sam na licu mesta... - rekao je Mijatović.

- 1997. godine sam u Prištini takođe izveštavao o nekim događajima... Anđelković je bio jedan od čelnika, tada sam ga samo obavestio gde se nalazim, šta ću da radim... Došao sam u neprijatnu situaciju, okružen sa nekim ratobornim Albancima, kojima je smetalo što sam iz Beograda, a onda sam saznao da je Anđelković urgirao, gde je poslao patrolu - dodao je Mijatović.

Autor: D.Bošković