NOVINAR TESTIRAO 'HELP TIM': Panik dugme spasilo Mladena Mijatovića u simuliranom napadu! (VIDEO)

Novinar nacionalnog dnevnika Mladen Mijatović istražio je kako funkcioniše HELP tim sistem za podršku građanima – uređaj koji služi kao panik taster ili mobilni telefon i omogućava brzu reakciju u kriznim situacijama.

U improvizovanom scenariju napada, lopov mu je „oteo“ mobilni telefon, a Mijatović je odmah aktivirao panik dugme. Samo nekoliko sekundi kasnije, javili su mu se iz HELP tima sa pitanjem: „Kako možemo da vam pomognemo?“

Rekonstrukcija događaja

„Dobar dan, molim vas za pomoć. Mladen je ovde, u Banjičkoj šumi. Neko me je napao i oteo mobilni telefon. Malo me je gurnuo, pao sam, evo me na zemlji. Nemam telefon, molim vas pozovite policiju i hitnu pomoć.“

Operater je odmah reagovao: „Da li ste primili udarac u glavu, da li se osećate dobro?“

„U ruku i nogu“, odgovorio je Mijatović.

„U redu, vidimo vašu lokaciju, šaljemo pomoć odmah“, poručili su iz centra.

Kako funkcioniše sistem?

HELP tim kol centar dostupan je 24 sata dnevno.

Uređaj se koristi kao panik dugme ili kao mobilni telefon.

Cena usluge iznosi 1.200 dinara mesečno.

Detaljnije informacije dostupne su na sajtu helptim.rs ili putem besplatnog broja 0800/300 308.

Ova demonstracija pokazala je da sistem može da bude od presudnog značaja u situacijama kada je ugrožena bezbednost građana – jer omogućava brzu reakciju i direktnu komunikaciju sa operaterima koji odmah šalju pomoć.

Autor: Dalibor Stankov

