HOROR NA GRADILIŠTU U BEOGRADU: Četvorica maskiranih TUKLI RADNIKA LOPATOM, pa ga vezanog bacili u kontejner

Beogradska policija traga za grupom razbojnika koji su sinoć, nešto pre ponoći, brutalno napali i opljačkali radnika obezbeđenja na gradilištu u Železniku, saznaje "Telegraf.rs".

Do incidenta je došlo oko 23 časa na gradilištu u ulici Bore Stankovića, kada su, prema informacijama do kojih smo došli, četiri maskirana lica sa fantomkama na glavama prišla sa leđa R. D. (67), radniku firme.

Tukli ga rukama, nogama i lopatom

Napadači, obučeni u crno, nisu štedeli žrtvu. Prema svedočenju napadnutog čoveka, zadali su mu više udaraca po telu, dok ga je jedan od njih udario lopatom u glavu. Od siline udarca, radnik je zadobio teške povrede.

Vezali ga i ukrali automobil

Nakon fizičkog iživljavanja, napadači su povređenog čoveka uvukli u kontejner i vezali, ostavivši ga u bespomoćnom stanju.

Razbojnici su potom sa gradilišta ukrali automobil "Seat" koji je pripadao nesrećnom radniku.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih, od kojih je jedan, prema izjavi žrtve, navodno komunicirao na jeziku koji podseća na albanski.

Autor: D.Bošković