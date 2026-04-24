ŠOK DETALJI HAPŠENJA LAŽNOG HIRURGA U BEOGRADU! Makedonac uzeo pare da operiše čoveka, a sada je povukao NEOČEKIVAN POTEZ pred tužiocem!

Državljanin Severne Makedonije A. K. (42), koji je uhapšen zbog sumnje da se lažno predstavljao kao hirurg i prevario porodicu jednog pacijenta, saslušan je danas u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako se saznaje, prevarant je iskoristio svoje zakonsko pravo i pred tužiocem je odlučio da se brani ćutanjem, odnosno nije želeo da iznosi odbranu povodom optužbi koje mu se stavljaju na teret.

Obećao operaciju uz novčanu naknadu

Podsetimo, A. K. se sumnjiči da je jednu osobu doveo u zabludu, tvrdeći da je lekar i da će uz novčanu naknadu operisati člana njene porodice. Umesto hirurške intervencije, on je uzeo novac, nakon čega je usledilo hapšenje.

Traži se pritvor zbog straha od bekstva

Nakon saslušanja, Tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog da se osumnjičenom odredi pritvor.

- Pritvor je predložen zbog opasnosti od bekstva, ali i zbog sumnje da bi boravkom na slobodi mogao da ometa postupak uticajem na svedoke i saučesnike. Takođe, postoji bojazan da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo - saopšteno je iz Tužilaštva.

Javnost je zgrožena činjenicom da je neko spreman da trguje zdravljem i ljudskom nesrećom, lažno se predstavljajući kao stručnjak iz oblasti medicine.

Autor: D.S.