JEZIVA PREVARA U BEOGRADU! Uhapšen lažni hirurg: Makedonac (42) prodavao maglu očajnoj ženi, uzeo joj OGROMNE PARE za hitnu operaciju koja se nije ni desila!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com

Beogradska policija u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom stavila je lisice na ruke državljaninu Severne Makedonije A.K. (42), koji se sumnjiči za nezapamćenu prevaru! On se nesrećnoj ženi predstavljao kao hirurg, tvrdeći da član njene porodice hitno mora pod nož nakon izmišljene saobraćajne nesreće.

Ovaj beskrupulozni prevarant je, prema navodima tužilaštva, radio sa grupom saučesnika kako bi žrtvu doveo u potpunu zabludu i izvukao joj novac na ime "hitne intervencije".

Očajnu ženu držao u zabludi

Scenario koji su prevaranti pripremili bio je filmski i udarao je tamo gde najviše boli – na zdravlje najbližih:

Lažni identitet: A.K. se predstavljao kao hirurg spreman da odmah operiše povređenog člana porodice.

Izmišljena nesreća: Žrtva je ubeđena da je njen rođak doživeo tešku saobraćajku i da je svaki minut važan.

Novčana naknada: Za ovu "uslugu" osumnjičeni je tražio i uzeo pozamašnu sumu novca.

Branio se ćutanjem, tužilaštvo traži pritvor

Osumnjičeni Makedonac je danas saslušan pred javnim tužiocem, ali je odlučio da ne iznosi odbranu i iskoristio je svoje zakonsko pravo da ćuti. Ipak, tužilaštvo ništa ne prepušta slučaju:

Opasnost od bekstva: S obzirom na to da je strani državljanin, traži se pritvor.

Uticaj na svedoke: Postoji strah da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na saučesnike koji su još uvek u bekstvu.

Ponavljanje dela: Tužilaštvo sumnja da bi A.K. mogao vrlo brzo da ponovi sličnu prevaru.

Potraga za saučesnicima se nastavlja

Policija i tužilaštvo sada intenzivno rade na identifikaciji ostalih članova ove prevarantske grupe koji su pomogli A.K. da "ulovi" žrtvu i održava lažnu priču o hitnoj operaciji.

Podsećamo, on se tereti za teško krivično delo prevara, a istraga će utvrditi koliko je tačno novca na ovaj način izmamljeno od građana.

Autor: D.S.

