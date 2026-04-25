Teška nesreća kod Ade Ciganlije: Motociklista pao sa nadvožnjaka, nije mu bilo spasa

Motociklista star 40 godina poginuo je u nesreći kod Ade Ciganlije, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila u 23.21 čas kada je motociklista pao sa nadvožnjaka - "tobogana" u smeru ka Banovom brdu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 115 intervencija, od kojih je 27 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima srčani i astmatičari, onkološki pacijenti, kao i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Autor: Marija Radić