AKTUELNO

Hronika

Teška nesreća kod Ade Ciganlije: Motociklista pao sa nadvožnjaka, nije mu bilo spasa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Motociklista star 40 godina poginuo je u nesreći kod Ade Ciganlije, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila u 23.21 čas kada je motociklista pao sa nadvožnjaka - "tobogana" u smeru ka Banovom brdu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 115 intervencija, od kojih je 27 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima srčani i astmatičari, onkološki pacijenti, kao i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u Surčinu: Jedna osoba poginula

Hronika

Strašna tragedija na Obrenovačkom drumu: Muškarac poginuo u udesu! NIJE MU BILO SPASA

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Muškarac povređen u udesu kod Cvetkove pijace

Hronika

Teška saobraćajna nesreća kod TC Galerija: Muškarac zadobio užasne povrede

Hronika

TEŽAK UDES NA ZRENJANINSKOM PUTU: Ozbiljno povređen motociklista

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD ZLATIBORA! Motociklista pao sa motora, nije mu bilo spasa