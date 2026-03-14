Teška saobraćajna nesreća kod TC Galerija: Muškarac zadobio užasne povrede

Muškarac star 32 godine zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila ispod mosta Gazele blizu tržnog centra Galerija, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 1.27 časova, a još četiri osobe zadobile su lakše povrede i prevezene su na Urgentni centar.

U 20.54 u ulici Strahinjića Bana, 20-godišnji motociklista lakše je povređen u saobraćajnoj nesreći.

Na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Barajevo u 1.52, muškarac (35) i žena (33) lakše su povređeni u saobraćajnoj nesreći.

Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su intervenisale 94 puta, a od toga su 23 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti i osobe sa hipertenzijom.

