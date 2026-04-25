DRAMA U PROKUPLJU: Muškarac dva puta pokušao da skoči s mosta, pa legao na prugu - ekipa Hitne pomoći uspela da mu pruži pomoć

Prava drama odigrala se u Prokuplju kada je muškarac u alkoholisanom stanju pokušao da skoči sa mosta, a zatim legao na prugu i odbijao pomoć.

U naselju Garić u Prokuplju dogodila se prava drama jer je jedno lice dva puta probalo da skoči sa mosta, a zatim je legao na prugu. Tek posle sat vremena i ubeđivanja pristao je da mu se ukaže pomoć. Kako smo saznali, bio je u alkoholisanom stanju.

B.Đ. (40) iz okoline Prokuplja prvo je pokušao da skoči sa gvozdeno mosta kod Gradskog bazena ispod brda Hisar. Kako su građani pozvali policiju i Hitnu pomoć, on je odustao, ali je odbio da mu se pruži pomoć. Zatim posle izvesnog vremena on je pokušao da skoči sa drugog mosta, jer je u međuvremenu prugom išao. I tada su ga sprečili, ali je odbio pomoć i legao je na kraju na prugu.

- Bilo je strašno, policija, hitna, vika, jurnjava. Baš mučno - komentariše očevidac.

Nakon ubeđivanja pristao je da mu se pruži pomoć, te je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje koja je izašla na teren to konačno i učinili i sprovela ga na Odeljenje psihijatrije Opšte bolnice Prokuplje.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvuBroj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja

Autor: D.Bošković