Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu u noći za nama: Sedam osoba povređeno

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe teško a pet je lakše povređeno, rečeno je iz službe hitne pomoći.
U saobraćajnoj nezgodi u kojoj je na obilaznici oko Beograda, kod Sportskog centra Kovilovo sa puta sleteo automobil, teško je povređen muškarac (40), koga je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar.
Na uglu ulica Mileševske i Sinđelićeve, u padu sa trotineta teško je povređena devojčica (15), koja je prevezena u Urgentni centar, a lakše je povređen dečak (15), koji je prevezen u Institut za majku i dete.
Hitna pomoć imala je 106 intervencija, od kojih je 29 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, zbog povišenog pritiska a na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba.
