Teška nesreća u mestu Ušće: Poginuo mladić

Na putu Raška-Kraljevo u mestu Ušće noćas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo dvdesetogodišnji mladić, prenosi agencija Rina.

Nesreća se dogodila u oko 1.30 časova na putu Raška-Kraljevo, a u vozilu su se u trenutku udesa, pored poginulog mladića, nalazile još dve osobe.

"U automobilu su bila tri mladića, a jedan od njih, K. K. (20), podlegao je zadobijenim povredama. Stradali mladić bio je student iz Novog Pazara, koji je studirao u Kraljevu", potvrđeno je za agenciju Rina.

Za sada nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nesreće, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

