UŽAS U NOVOM PAZARU, IMA POVREĐENIH! Motor prešao preko pune linije i zakucao se u auto s porodicom!

Na putnom pravcu Novi Pazar – Ribariće dogodila se teška saobraćajna nesreća između motocikla i automobila, sa teškim povredama motocikliste.

Na putnom pravcu Novi Pazar - Ribariće, u prigradskom naselju Lukare, kod Kruševačkog mosta, danas se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i automobil kragujevačkih registarskih oznaka.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je motociklista, usled velike brzine, prešao u suprotnu traku i pored duple pune linije i direktno se sudario sa automobilom koji mu je dolazio u susret. Silina udara bila je tolika da je motocikl prepolovljen, dok je prednji deo automobila potpuno uništen.

Delovi vozila rasuti su po kolovozu, a svedoci kažu da je udar bio toliko snažan da se čuo na većoj udaljenosti. Motociklista Ertan E. zadobio je teške povrede. Ekipa hitne pomoći brzo je reagovala i transportovala ga u bolnicu, gde su ustanovili da mu je stanje stabilno.

U automobilu su se, navodno, nalazili članovi jedne porodice, ali za sada nema zvaničnih podataka o njihovom zdravstvenom stanju.

Policija je izvršila uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici bio je otežan i usporen tokom trajanja intervencije.

Autor: Jovana Nerić

