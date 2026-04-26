DRAMA PRED EKSKURZIJU! Vozač autobusa za 63 đaka pao na kontroli - pronađena sumnjiva supstanca, put otkazan u poslednji čas!

Ekskurzija učenika osmog razreda OŠ "Sveti Sava" iz Gornjeg Milanovca, na koju je trebalo da krenu u četvrtak 23. aprila, otkazana je zbog isključenja vozača autobusa iz saobraćaja po nalogu saobraćajne policije.

Kako je za GMinfo potvrđeno u PU Čačak, obavljajući redovnu kontrolu vozača pre polaska zbog neposedovaja važećeg lekarskog uverenja, policija je isključila vozača iz saobraćaja. Tom prilikom urađen je i alkotest koji je bio negativan.

Kako je GMinfo saznao iz izvora bliskih istrazi prilikom pretresa vozača pronađena je kesica sa praškastom materijom koja nalikuje na opojnu drogu i koja je upućena na analizu. Ukoliko se analizom pokaže da je u pitanju zabranjena supstanca, protiv vozača će biti podneta i krivična prijava.

Na ovaj slučaj reagovao je Sindikat srpske policije (SSP) na svojoj Facebook stranici:

- Prilikom kontrole autobusa i vozača pred polazak 63 dece OŠ "Sveti Sava" iz Gornjeg Milanovca na ekskurziju u Niš, kolega je uočio sumnjivo ponašanje vozača. Sproveo je sve zakonom predviđene mere, uključujući alkotestiranje i detaljan pregled, prilikom kojeg je u novčaniku uočena i pronađena praškasta materija nalik na opojnu drogu amfetamin. Daljim postupanjem vozač je priveden, a polazak ekskurzije odložen, čime je direktno zaštićen život i zdravlje dece.

Autor: A.A.