AKTUELNO

Hronika

DRAMA PRED EKSKURZIJU! Vozač autobusa za 63 đaka pao na kontroli - pronađena sumnjiva supstanca, put otkazan u poslednji čas!

Izvor: Kurir.rs

Ekskurzija učenika osmog razreda OŠ "Sveti Sava" iz Gornjeg Milanovca, na koju je trebalo da krenu u četvrtak 23. aprila, otkazana je zbog isključenja vozača autobusa iz saobraćaja po nalogu saobraćajne policije.

Kako je za GMinfo potvrđeno u PU Čačak, obavljajući redovnu kontrolu vozača pre polaska zbog neposedovaja važećeg lekarskog uverenja, policija je isključila vozača iz saobraćaja. Tom prilikom urađen je i alkotest koji je bio negativan.

Kako je GMinfo saznao iz izvora bliskih istrazi prilikom pretresa vozača pronađena je kesica sa praškastom materijom koja nalikuje na opojnu drogu i koja je upućena na analizu. Ukoliko se analizom pokaže da je u pitanju zabranjena supstanca, protiv vozača će biti podneta i krivična prijava.

Na ovaj slučaj reagovao je Sindikat srpske policije (SSP) na svojoj Facebook stranici:

- Prilikom kontrole autobusa i vozača pred polazak 63 dece OŠ "Sveti Sava" iz Gornjeg Milanovca na ekskurziju u Niš, kolega je uočio sumnjivo ponašanje vozača. Sproveo je sve zakonom predviđene mere, uključujući alkotestiranje i detaljan pregled, prilikom kojeg je u novčaniku uočena i pronađena praškasta materija nalik na opojnu drogu amfetamin. Daljim postupanjem vozač je priveden, a polazak ekskurzije odložen, čime je direktno zaštićen život i zdravlje dece.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U BEOGRADU! Vozač školskog autobusa MRTAV DROGIRAN krenuo da vozi đake na predstavu! BIO POZITIVAN NA ČETIRI NARKOTIKA

Hronika

Učenik iz Ribnikara NEGIRAO DA JE NOŽ NJEGOV i ne zna odakle je - Majka tvrdi da nije iz njihove kuće

Društvo

Velika akcija saobraćajne policije: Od danas počinje POJAČANA KONTROLA AUTOBUSA koji prevoze učenike

Hronika

DRAMA U JAGODINI! Autobus za prevoz dece ISKLJUČEN IZ SAOBRAĆAJA: Utvrđene nepravilnosti i nedostaci, protiv vozača podnete prijave

Svet

Drama u Parizu: Muškarac nožem ranio vozača gradskog autobusa, razlog je bizaran

Hronika

Drama na Čukarici: Vozač udario kolima policajca, oglušio se o naredbu da stane, potera u toku