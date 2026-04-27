AKTUELNO

Hronika

DRAMA NA AUTOKOMANDI! Požar u poznatom beogradskom restoranu: Vatrogasci hitno intervenisali, evo šta je uzrok požara (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

U poznatom beogradskom restoranu "Franš" na Autokomandi danas je izbio požar koji je uznemirio posetioce i prolaznike.

Prema nezvaničnim informacijama, do požara je došlo u kuhinji restorana, gde se zapalila ventilacija. Na lice mesta su odmah upućene dve ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji beogradskih vatrogasaca, požar je brzo lokalizovan i ugašen, čime je sprečeno širenje vatre na ostatak objekta.

Na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se gust dim koji kulja iz ventilacionog otvora na vrhu zgrade. Trenutno nema informacija o povređenim licima, a materijalna šteta biće naknadno utvrđena.

Autor: D.S.

