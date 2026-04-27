DRAMA NA AUTOKOMANDI! Požar u poznatom beogradskom restoranu: Vatrogasci hitno intervenisali, evo šta je uzrok požara (FOTO)

U poznatom beogradskom restoranu "Franš" na Autokomandi danas je izbio požar koji je uznemirio posetioce i prolaznike.
Prema nezvaničnim informacijama, do požara je došlo u kuhinji restorana, gde se zapalila ventilacija. Na lice mesta su odmah upućene dve ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac.
Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji beogradskih vatrogasaca, požar je brzo lokalizovan i ugašen, čime je sprečeno širenje vatre na ostatak objekta.
Franš is on 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/UPbfV3OTJs— Londonski Fantom (@RaulLaranga) 27. април 2026.
Na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se gust dim koji kulja iz ventilacionog otvora na vrhu zgrade. Trenutno nema informacija o povređenim licima, a materijalna šteta biće naknadno utvrđena.
Autor: D.S.