NOVI DETALJI MISTERIOZNOG NESTANKA: Na mestu gde se Anđeli gubi trag jedna stvar je SPECIFIČNA

Anđela Mihajlović (37) nestala je u Beogradu u nedelju, a poslednji put je viđena oko 8 i 25 sati na autobuskom stajalištu Zeleni venac. Njena porodica veoma je zabrinuta za njenu bezbednost, ali, kako kažu, veruju da će je policija naći.

Jelena, majka nestale Anđele, oglasila se za Kurir i otkrila detalje potrage.

- Čula sam se sa Anđelom dva puta, kada je doputovala iz Beča, ali se od četvrtka se nismo čule. Na policiji je da utvrdi gde je i da je nađe - rekla je uzrujana Jelena koja je naglasila da veruje da su lične stvari njene ćerke ukradene, te da, gde god da je, kod sebe nema ni novac ni telefon.

- Opljačkana je, ništa od ličnih stvari nema sa sobom. Ne znam ko ju je pokrao, ni gde se nalazi njen telefon, to je na policiji da utvrdi, ali znam da se može lako pronaći lokacija izgubljenog telefona putem GPS-a. Znam da može tako da se locira, kao i njen automobil, ali za njega znamo gde je, u garaži je i dalje. Verujem policiji da radi najbolje što zna i da će pronaći Anđelu - optimistična je Aneđelina mama.

Kako tvrdi dobro obavešten izvor za Kurir, policija veruje da sa mesta gde je poslednji put viđena Anđela nije nasilno odvena.

- Specifično je to što je poslednji put viđena u vrlo prometnoj ulici. U 8.25 sati stajalište Zeleni venac je uglavnom krcat, čak i nedeljom. Nemoguće je da je niko nije video. Sigurno bi postojao svedok da se dogodio upečatljivi incident, a pritom je i vozač autobusa kog je Anđela zamolila za pomoć u izjavi naglasio da je bila sama. Postavlja se pitanje šta se dogodilo kada se udaljila sa stajališta Zeleni venac, da li ju je neko pratio, presreo - objašnjava sagovornik.

Nestala devojka je, navodno, poslednji put u 8.25 sati viđena na stajalištu Zeleni venac u centru Beograda i od tada joj se gubi svaki trag.

Anđelina mama kaže da je sinoć pronađen njen auto u garaži u centru Beograda.

- Auto je na njeno ime. Stoji i dalje u garaži. Ona je sigurno opljačkana, jer je pisala na Instagramu snaji sa Instagrama vozača autobusa. Sigurno ne zna kako da se vrati, jer nema ključeve, telefon, novac - rekla je ranije uplašena majka koja navodi da će doći iz Novog Sada u Beograd da policiji dostavi dodatne informacije i podatke Anđelinih prijatelja i poznanika koji bi eventualno mogli da pomognu u potrazi.

Inače, njena snaja oglasila se juče i ispričala kada su se poslednji put čule.

- Anđela živi u Beču, a u četvrtak je stigla u Beograd. Od tog dana nije se čula ni sa kim od članova porodice - ispričala je ona ranije.

Autor: S.M.