POGLEDAJTE NOVI UZNEMIRUJUĆI SNIMAK SA MESTA STRAVIČNE NESREĆE KOD RUME: Evo šta je ostalo od automobila smrti (VIDEO)

U jezivoj nesreći na auto-putu Ruma–Šabac koja se dogodila danas, poginule su četiri osobe, dok se jednom mladiću lekari UC KCS bore za život.

Kako se vidi na uznemirujućem snimku koji kruži društvenim mrežama, jedan automobil je ostao zgužvan poput konzerve, dok se drugo vozilo od siline zakucalo u bankinu. Na snimku se takođe vide tragovi kočenja, kao i srča koja je rasuta po putu.

Kako smo ranije pisali, vozač "forda" stradao je na mestu nakon što je vozio u kontrasmeru na auto-putu Šabac-Ruma kada je udario direktno u vozilo marke "golf" u kom su na licu mesta stradali momak i devojka, koji su koristili usluge vožnje, dok je vozač "golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

"U "golfu" su bili momak i devojka koji su poginuli na mestu, takođe i vozaču "forda" nije bilo spasa. Vozač "golfa" u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama" kazao je izvor za Kurir i dodao da je u "golfu" bila još jedna osoba koja je prevezena u šabačku bolnicu.

Kako se nezvanično saznaje, dečko i devojka koji su poginuli su, inače, koristili usluge vožnje iz mesta u mesto, preko jedne popularne aplikacije i tako su se našli u "golfu".

"U pitanju su mladi ljudi, tragedija je velika. Vozač "golfa" je imao 24 godine, a i momak i devojka su takođe mlađe životne dobi" kaže sagovornik.

Tragedija na auto-putu Ruma–Šabac dogodila se kada je vozač automobila marke "ford" svesno ili greškom ušao u kontra-smer i nastavio vožnju brzinom od oko 130 km/h. Iako su ostali učesnici u saobraćaju blicevima i sirenama pokušavali da ga upozore, a snimci sulude vožnje već kružili društvenim mrežama, do udesa je došlo kod petlje Hrtkovci.

Vozilo u kontra-smeru se direktno, pri punoj brzini, sudarilo sa "golfom" u kojem su se nalazile četiri osobe koje su se kretale svojom trakom. Od siline udara, vozač "forda" i dvoje ljudi iz "golfa" poginuli su na licu mesta, dok je četvrta žrtva, mladić (25), preminuo ubrzo nakon prijema u bolnicu. Jedina preživela osoba iz smrskanog "golfa" trenutno se bori za život u šabačkoj bolnici, dok istraga utvrđuje motive ovolikog nemara vozača koji je izazvao udes.

