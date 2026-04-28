JEZIVO OTKRIĆE NA NOVOM BEOGRADU! Pronađeno telo sa brojnim povredama, policija opseda ovaj deo grada!

Beživotno telo sa vidljivim povredama pronađeno je danas u Beogradu, a istraga je trenutno u toku kako bi se utvrdile okolnosti tragedije.

Veliki broj pripadnika policije okupio se danas u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu nakon što je pronađeno telo muškarca. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, na telu su uočene brojne povrede, što je odmah podiglo stepen pripravnosti nadležnih službi, piše Telegraf.

Ulica je delimično blokirana, a u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. Policija obezbeđuje lice mesta dok forenzičke ekipe prikupljaju tragove koji bi mogli ukazati na uzrok smrti.

"Trenutno se ispituju sve opcije. Iako su povrede vidljive, u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću reći da li je reč o nasilnoj smrti ili su povrede nastale na drugi način," navodi izvor blizak istrazi.

Telo će biti poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će dati konačan odgovor na pitanje da li je smrt nastupila prirodnim putem, nesrećnim slučajem ili je u pitanju krivično delo.

Policija se još uvek nije zvanično oglasila povodom identiteta muškarca, a očekuje se da više informacija bude poznato nakon završetka uviđaja.

Autor: Jovana Nerić

