ŠALJI SLIKE ILI SVE OBJAVLJUJEM! Pala dvojica manijaka zbog dečije pornografije: Jedan ucenjivao maloletnicu, drugi krio gigabajte UŽASA - Evo kako su uhapšeni! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

U velikoj akciji MUP-a i Evropola, uhapšena su dvojica muškaraca koji su na različite načine zlostavljali decu putem interneta. Iako su uhapšeni u istoj operaciji, njihova nedela su podjednako uznemirujuća:

1. UCENJIVAČ IZ PARAĆINA: "Šalji slike ili sve ide na internet!"

Mlađi uhapšeni, D. K. (23) iz okoline Paraćina, direktno je targetirao maloletnu devojčicu. On se sumnjiči za polno uznemiravanje jer je od deteta zahtevao eksplicitne fotografije i video snimke. Da bi je naterao na to, koristio je najnižu metodu – pretio je da će objaviti njene privatne slike koje već poseduje ukoliko mu ne udovolji.

2. "SKLADIŠTAR" IZ LOZNICE: Gigabajti snimaka eksploatacije

Drugi uhapšeni, U. M. (44) iz Loznice, bio je karika u lancu širenja sramnog materijala. Kod njega je pronađeno više elektronskih uređaja na kojima je bilo uskladišteno više gigabajta multimedijalnog sadržaja nastalog seksualnom eksploatacijom dece. On se tereti da je taj materijal preuzimao, čuvao i dalje delio.

Pogledajte snimak velike akcije policije u kojoj su, u dva različita grada, uhapšena dvojica internet predatora! Na snimku se vidi trenutak kada inspektori Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upadaju u stanove i stavljaju lisice na ruke U. M. (44) i D. K. (23).

Autor: D.S.

