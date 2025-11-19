AKTUELNO

Uhapšeni osumnjičeni za oružanu pljačku u Novom Pazaru: Pokušali da zamaskiraju trag, ali bezuspešno

Dvojica maskiranih muškaraca, osumnjičenih za oružanu pljačku u Ulici 28. novembra u Novom Pazaru, uhapšena su nakon intenzivne policijske potrage.

Prema informacijama iz istrage, razbojnici su nakon izvršenja krivičnog dela pobegli sa lica mesta crnim „audijem“, zbog čega je odmah pokrenuta opsežna akcija policije.

Zahvaljujući brzoj intervenciji Interventne jedinice i službenika Odeljenja kriminalističke policije PU Novi Pazar, identitet napadača je ubrzo utvrđen, a lica su uhapšena na odvojenim lokacijama u 21.30 časova.

Uhapšeni su E. T. (37) M. Š. (39), dok je automobil kojim su osumnjičeni pobegli pronađen u Ulici Stevana Nemanje, gde policija obavlja uviđaj i dalja veštačenja.

Policija nastavlja rad na potpunom rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

