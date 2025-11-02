Dvojica optuženih za pljačku u Luvru i ranije osuđivana zbog krađi: Jedan osumnjičeni čak 11 puta bio na optuženičkoj klupi (FOTO)

AKTUELNO

Dvojica optuženih za pljačku u Luvru već su ranije učestvovali u krađi zbog koje su i osuđeni 2015. u Parizu, saopštila je danas pariska tužiteljka Lor Beku.

Obojica muškaraca već su više puta osuđivana zbog pljački, preneo je France Info.

Kako je navela tužiteljka, prvi optuženi, koji ima 37 godina, od ranije je poznat policiji, a osuđivan je 11 puta, i to zbog pljački, dok se u jednom slučaju radilo o saobraćajnom prekršaju.

Foto: Tanjug AP/Thomas Padilla

Prema njenim rečima, i drugi optuženi muškarac ima krivični dosije, a osuđen je 15-ak puta, od čega u dva navrata za krađe.

“Ovo je profil ljudi koji poznaju to područje i žive u Sen-San-Deniju”, zaključila je Beku.

Foto: Tanjug AP/Thibault Camus

Ona je dodala da su do sada ukupno četiri osobe optužene u okviru istrage pljačke u Luvru, dok je u toku potraga za najmanje još jednim osumnjičenim.

Tužiteljka je ukazala da, prema raspoloživim dokazima, nema indicija da je u vezi sa pljačkom postojalo saučesništvo osoba unutar muzeja.

Foto: Tanjug AP/Thibault Camus

Kako je navela, najnovija hapšenja tokom ove nedelje dovela su do daljih pretresa i otkrića novih predmeta koji se sada ispituju.

Tužiteljka je istakla da se pretražuju sva mesta i mogućnosti paralelnih tržišta u nastojanju da se pronađe osam komada ukradenog nakita.

Pljačkaši su 19. oktobra iz galerije Apolon u Luvru odneli nakit iz Napoleonove kolekcije, čija vrednost se procenjuje na 88 miliona evra.

