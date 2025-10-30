Uhapšeno pet osumnjičenih zbog provale u Luvr!

AKTUELNO

Zbog provale u muzej Luvr u Parizu, iz kojeg je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšeno pet osumnjičenih, izjavila je danas pariska tužiteljka Lor Beko.

Beko je za televiziju BFM rekla da je jedan od petoro uhapšenih muškaraca "zaista bio jedna od meta istražitelja".

"Bio nam je na 'nišanu'. Postoje DNK dokazi koji ga, iz naše perspektive, povezuju sa pljačkom koja je počinjena", rekla je Beko.

Ona je kazala da će ostala četvorica uhapšenih muškaraca moći će da pruže informacije o tome kako su se događaji povezani sa pljačkom odvijali.

Dodala je da je petoro osumnjičenih uhapšeno na različitim lokacijama u Parizu i pariskom regionu, uključujući i okolinu Obervilijea u Sen Denija.

"Pretresi sprovedeni tokom večeri i noći nisu doveli do pronalaska plena", kazala je Beko.

Ona je dodala da "istraga dobija na zamahu" sa svakom pretragom i saslušanjem.

"Ciglu po ciglu, istraga se zaoštrava i nastavlja se identifikacija svih učesnika", kazala je ona.

U subotu, 25. oktobra uhapšena su dvojica osumnjičenih za učešće u pljački nakita u Luvru a prema pisanju pariske štampe, oni su poreklom iz pariskog predgrađa Sen Deni.

Prema pisanju francuskih medija, koji se pozivaju na parisko tužilaštvo, protiv njih dvojice juče je podignuta optužnica.

Galerija "Apolon" muzeja Luvr opljačkana je 19. oktobra, kada je iz nje odneto osam komada nakita koji su nekada pripadali francuskoj kraljevskoj porodici ili carskim vladarima.

Šteta se procenjuje na 88 miliona evra.

