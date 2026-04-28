MUŠKARAC (80) UBIJEN S LEĐA ISPRED SVOJE GARAŽE: Detalji užasa na Novom Beogradu, policija traga za ubicom

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Privatna arhiva ||

Istraga smrti osamdesetogodišnjeg muškarca u Ulici Jurija Gagarina i zvanično je dobila status teškog ubistva.

Muškarac (80) je žrtva brutalnog zločina ispred svoje garaže na Novom Beogradu. Prema nezvaničnim saznanjima, ubijen je sa leđa tupim predmetom u glavu.

Kako se saznaje, istraga smrti osamdesetogodišnjeg muškarca u Ulici Jurija Gagarina i zvanično je dobila status teškog ubistva.

Prema najnovijim informacijama sa terena, potvrđeno je da su povrede na telu žrtve nanesene namerno, a policija je već došla do prvih opisa muškarca koji se sumnjiči za ovaj svirepi čin.

Opsadno stanje na Novom Beogradu traje satima, a inspektori su stegli obruč oko garažnog kompleksa gde se zločin dogodio.

Policija operativno traga za muškarcem koji je viđen u blizini garaža u kritično vreme. Veruje se da je napadač mlađe dobi i da je koristio izolovanost garažnog prolaza kako bi presreo žrtvu.

Interventne jedinice i inspektori u civilu vrše racije u okolnim zgradama i proveravaju sva mesta na kojima bi osumnjičeni mogao da se krije.

Autor: A.A.

