UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO DEKE U JURIJA GAGARINA: Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoj i efikasnoj akciji, identifikovali su i uhapsili L.Č. (2004) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je danas oko 12 časova u Ulici Jurija Gagarina naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, nakon čega je pobegao.

Osumnjičenom L.Č. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

