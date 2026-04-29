ČOVEK SEO NA KLUPU DA PREDAHNE I PREMINUO: Očevici opisali potresne prizore u Zemunu

Prava tragedija dogodila se jutros u Zemunu, gde je muškarac, star oko 65 godina, preminuo nasred ulice, naočigled prolaznika, nakon što je, prema prvim informacijama, samo seo na klupu da predahne.

Kako pričaju uznemireni očevici, muškarcu je pozlilo iznenada.

- Delovao je umorno, seo je na klupu kao da želi samo malo da odmori. U jednom trenutku je klonuo, ljudi su odmah pritrčali da pomognu - kaže za Kurir jedan od očevidaca.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su, prema rečima prisutnih, pokušavale reanimaciju.

- Lekari su dugo pokušavali da ga vrate, svi smo se nadali da će uspeti... Bilo je strašno gledati tu borbu za život. Čovek je samo seo na klupu i više nije ustao - priča drugi svedok.

Nažalost, uprkos naporima lekara, muškarcu nije bilo spasa. Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je smrt nastupila usled infarkta.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a okolnosti ove iznenadne smrti biće utvrđene istragom.

