NESVAKIDAŠNJA DRAMA U NIŠU: Žena (36) bežala od policije, pa upala u šaht - Vatrogasci HITNO reagovali

Tridesetšestogodišnja Nišlijka doživela je nesvakidašnju nezgodu prilikom pokušaja da izbegne kontrolu saobraćajne policije.

Ona je, u nameri da izbegne alkotestiranje, izašla iz automobila i upala u šaht, toliko dubok da su morali da je otuda izvade vatrogasci.

Prema saznanjima, ona je bila na mestu suvozača u vozilu "folksvagen" koje je 26. aprila na Čamurlijskom putu zaustavila saobraćajna policija.

- Muškarac (42) koji je upravljao automobilom je alkotestiran i ustanovljeno je da je bio u stanju potpune alkoholisanosti sa sadržajem alkohola u organizmu od preko dva promila. Dok ga je policija kontrolisala, njegova saputnica je bez dozvole policije napustila vozilo ali je tom prilikom upala u duboki šaht. Kako je zbog dubine rupe u kojoj se našla bilo nemoguće da joj se priđe bez asistencije osposobljenih službi, alarmirani su vatrogasci. Na lice mesta izašla je i Hitna pomoć ali je intervencija poprilično potrajala dok Nišlijka nije izvučena iz šahta - navode izvori upoznati sa ovim događajem.

Malerozna žena prebačena je na dijagnostiku u niški Univerzitetski klinički centar gde je obavljeno i njeno alkotestiranje koje je pokazalo da je u stanju teške alkoholisanosti.

Autor: Iva Besarabić