Rešenjem direktora policije: Pukovnik Slaviša Lakićević ponovo postavljen za načelnika Uprave saobraćajne policije

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, a na osnovu novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP, za načelnika Uprave saobraćajne policije ponovo postavljen pukovnik policije Slaviša Lakićević.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova pukovnik Lakićević radi od 1994. godine kada je zasnovao radni odnos u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Prištini, a od 1998. godine na rukovodećim radnim mestima, najpre u ovom sekretarijatu, a nakon toga u Nišu i Smederevu.

Takođe, bio je pripadnik posebnih jedinica policije, komandir čete i pomoćnik komandanta Interventnih jedinica policije Republike Srbije.

U Upravi saobraćajne policije je od 2010. godine kao pomoćnik načelnika ove uprave, a od 2020. godine do oktobra 2021. godine obavljao je funkciju načelnika Policijske uprave u Zrenjaninu.

U oktobru 2021. godine raspoređen je na funkciju vršioca dužnosti načelnika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, a od decembra 2021. godine je načelnik Uprave saobraćajne policije.

Pukovnik Slaviša Lakićević završio je Policijsku akademiju i Pravni fakultet.

U 12. klasi završio Visoke studije bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

Lakićević je učestvovao u pisanju prve Strateške procene javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova, Zakona o policiji, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i drugih pravnih akata iz nadležnosti Ministarstva.

Trenutno je predsednik Kolegijuma stručnih radnih grupa u okviru Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima i predsednik Stručne radne grupe za unapređenje rada i efikasnosti saobraćajne policije, sudova i tužilaštava.

Takođe je član više radnih grupa koje se bave pitanjima policije i bezbednosti.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Autor: D.Bošković