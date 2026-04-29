AKTUELNO

Hronika

OTEO NOVAC OD DETETA (11), PA GA TUKAO Uhapšen muškarac (55) iz okoline Kule

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Ž. Č. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su Ž. Č. (55) iz okoline Kule, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

Kako se sumnja, on je, sinoć odgurnuo sa bicikla jedanaestogodišnjeg dečaka, kome je, kada je pao, oduzeo novac iz džepa, a zatim ga udarao rukom i nogom.

Efikasnim operativnim radom, policija je istog dana identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i ukradeni novac, koji je vraćen vlasniku.

Ž. Č. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.

Autor: Jovana Nerić

#Dete

#Kula

#otimanje

#tuča

