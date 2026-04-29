UŽAS U NIŠU! Radnik (56) pao sa četvrtog sprata zgrade u izgradnji

Građevinski radnik star 56 godina zadobio je teške telesne povrede nakon što je juče oko 13 časova pao sa četvrtog sprata zgrade u izgradnji u Dubrovačkoj ulici u Nišu.

On je u svesnom stanju prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu radi ukazivanja pomoći i daljeg lečenja.

U niškoj policiji je rečeno da je događaj prijavljen oko 13 časova nakon čega je policija izašla na lice mesta i obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

U UKC Niš kažu da je muškarac nakon pada sa visine zadobio višestruke povrede.

- Pacijent je primljen u svesnom stanju, nakon stabilizacije i dijagnostike primljen je na Kliniku za anesteziju radi daljeg praćenja i lečenja - rečeno je u UKC Niš.

Prema poslednjim informacijama, povređeni radnik je svestan i stabilan ali se još uvek nalazi u jedinici intenzivnog lečenja.

Autor: Jovana Nerić

