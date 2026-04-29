ALARMANTNO UPOZORENJE POLICIJE: Pet vozača 'palo' zbog vožnje u suprotnom smeru, prijave pljušte od Beograda do Ljiga

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) oglasilo se povodom alarmantnog porasta snimaka na kojima vozači koriste kolovoznu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Iz policije upozoravaju da je reč o jednom od najtežih prekršaja koji direktno ugrožava živote.

Gde su zabeleženi prekršaji?

U poslednje dve nedelje, Uprava saobraćajne policije rasvetlila je pet kritičnih slučajeva u saradnji sa lokalnim upravama širom Srbije:

Auto-putevi: Zabeležena dva slučaja, kod Novog Sada i Ljiga.

Moto-putevi: Dva slučaja u Beogradu i Požarevcu.

Gradske ulice: Jedan slučaj na Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.

Protiv svih učinilaca podnete su odgovarajuće prekršajne prijave, a MUP je zahvalio građanima koji objavama na društvenim mrežama pomažu u identifikaciji bahatih vozača.

Apel zbog dezinformacija

Policija je istovremeno uputila važan apel korisnicima društvenih mreža:

„Ne delite snimke koji su nastali ranije ili van teritorije Srbije. Vodite računa o tačnosti informacija kako bi se izbeglo nepotrebno uznemiravanje javnosti i širenje dezinformacija.“

MUP podseća sve vozače na maksimalnu odgovornost, jer ovakve greške ili namerni postupci najčešće dovode do nesreća sa najtežim posledicama.

Autor: D.S.