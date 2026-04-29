ALARMANTNO UPOZORENJE POLICIJE: Pet vozača 'palo' zbog vožnje u suprotnom smeru, prijave pljušte od Beograda do Ljiga

Izvor: Pink.rs/Fonet

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) oglasilo se povodom alarmantnog porasta snimaka na kojima vozači koriste kolovoznu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Iz policije upozoravaju da je reč o jednom od najtežih prekršaja koji direktno ugrožava živote.

Gde su zabeleženi prekršaji?

U poslednje dve nedelje, Uprava saobraćajne policije rasvetlila je pet kritičnih slučajeva u saradnji sa lokalnim upravama širom Srbije:

Auto-putevi: Zabeležena dva slučaja, kod Novog Sada i Ljiga.

Moto-putevi: Dva slučaja u Beogradu i Požarevcu.

Gradske ulice: Jedan slučaj na Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.

Protiv svih učinilaca podnete su odgovarajuće prekršajne prijave, a MUP je zahvalio građanima koji objavama na društvenim mrežama pomažu u identifikaciji bahatih vozača.

Apel zbog dezinformacija

Policija je istovremeno uputila važan apel korisnicima društvenih mreža:

„Ne delite snimke koji su nastali ranije ili van teritorije Srbije. Vodite računa o tačnosti informacija kako bi se izbeglo nepotrebno uznemiravanje javnosti i širenje dezinformacija.“

MUP podseća sve vozače na maksimalnu odgovornost, jer ovakve greške ili namerni postupci najčešće dovode do nesreća sa najtežim posledicama.

Autor: D.S.

