Osuđen na 30 DANA ZATVORA zbog vožnje u kontrasmeru: Policija našla vozača golfa, kod Novog Sada ušao u suprotnu traku

Pripadnici saobraćajne policije u Novom Sadu brzo su identifikovali i zaustavili vozača „golfa“ koji se na autoputu Novi Sad–Beograd kretao trakom namenjenom za vozila iz suprotnog smera.
Utvrđeno je i da je upravljao vozilom čija snaga prelazi dozvoljenu za vozače sa probnom dozvolom.
Zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa:
▪️ 30 dana zatvora
▪️ 20.000 dinara kazne
▪️ 15 kaznenih poena
▪️ 9 meseci zabrane upravljanja vozilom
Nakon pravnosnažnosti presude, biće mu oduzeta i probna vozačka dozvola.
Jedan pogrešan smer mogao je nekoga da košta života.
Autor: S.M.