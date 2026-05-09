Osuđen na 30 DANA ZATVORA zbog vožnje u kontrasmeru: Policija našla vozača golfa, kod Novog Sada ušao u suprotnu traku

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Pripadnici saobraćajne policije u Novom Sadu brzo su identifikovali i zaustavili vozača „golfa“ koji se na autoputu Novi Sad–Beograd kretao trakom namenjenom za vozila iz suprotnog smera.

Utvrđeno je i da je upravljao vozilom čija snaga prelazi dozvoljenu za vozače sa probnom dozvolom.

Zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa:

▪️ 30 dana zatvora

▪️ 20.000 dinara kazne

▪️ 15 kaznenih poena

▪️ 9 meseci zabrane upravljanja vozilom

Nakon pravnosnažnosti presude, biće mu oduzeta i probna vozačka dozvola.

Jedan pogrešan smer mogao je nekoga da košta života.

Autor: S.M.

