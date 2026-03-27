Oglasila se saobraćajna policija: Upućen apel vozačima trotineta - OVO MORATE DA ZNATE

Pripadnici saobraćajne policije u Beogradu juče oko 17 časova zaustavili su na mostu Gazela vozača lakog električnog vozila - električnog trotineta (21), koji se kretao površinom gde je to zabranjeno.

Protiv njega je podneta prekršajna prijava, a sankcionisan je i zbog nenošenja svetloodbojnog prsluka.

Električni trotineti imaju svoje mesto u saobraćaju, pre svega na biciklističkim stazama i trakama.

Tamo gde ih nema, kolovoz je opcija samo na putevima sa ograničenjem do 50 km/h, uz obaveznu propisanu opremu. Za maloletnike kolovoz je opcija samo gde je ograničenje 30 km/h.

Sa dolaskom lepšeg vremena i većeg broja dvotočkaša, saobraćajna policija će u narednom periodu pojačati kontrole.

VOŽNJA NIJE IGRA!

Trotinet možda deluje jednostavno, ali pravila nisu tu bez razloga.

Jedan pogrešan izbor mesta kretanja može da ugrozi i vas i druge.

