BUDITE OPREZNI: Hitno upozorenje policije za građane Srbije pred prvomajske praznike

Od početka godine na putevima u Republici Srbiji poginulo je 120 lica.

Analizom saobraćajnih nezgoda utvrđeno je da su dani sa najvećim rizikom od nastanka saobraćajnih nezgoda sa stradalim licima petak, subota i nedelja.

U navedenim danima dolazi do povećanog intenziteta saobraćaja, većeg broja putovanja, kao i češćeg prisustva rizičnih oblika ponašanja učesnika u saobraćaju, pre svega prekoračenja brzine, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

Imajući u vidu predstojeće prvomajske praznike, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i savesni, da poštuju propisana ograničenja brzine, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, koriste sigurnosni pojas i posebnu pažnju obrate na zaštitu dece i drugih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju.

Odgovornim ponašanjem svakog pojedinca možemo doprineti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i sačuvati ljudske živote.

Uprava saobraćajne policije će u narednom periodu sprovoditi pojačane kontrole, posebno u dane vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda.

Autor: Iva Besarabić