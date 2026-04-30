JEZIVA NESREĆA KOD ČAČKA: U sudaru povređene tri osobe, među njima i DETE

Izvor: Pink.rs/Blic

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu Čačak–selo Vujetinci, u kojoj su povređene tri osobe, potvrđeno je iz zdravstvenih ustanova.

Kako se navodi, povređeni u saobraćajnoj nesreći su u prepodnevnim satima primljeni u Opštu bolnicu u Čačku, gde im je ukazana neophodna medicinska pomoć i urađena detaljna dijagnostika.

Prema informacijama iz bolnice, najteže je prošla žena stara 26 godina, koja je nakon pregleda i konstatovanih teških telesnih povreda zadržana na lečenju u Jedinici intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom lekara.

Dete koje je bilo u njenoj pratnji takođe je primljeno u bolnicu, ali je, kako se navodi, zadobilo lakše telesne povrede, zbog čega je zadržano na posmatranju u odeljenju Dečije hirurgije.

Autor: Iva Besarabić

