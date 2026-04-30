PIJAN DOŠAO NA VRATA BIVŠOJ ŽENI I PRETIO DA ĆE JE UBITI: Tužilaštvo se oglasilo povodom jezivog porodičnog nasilja u Zemunu

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog A.B. (29).

Kako se sumnja, on je tokom meseca marta i aprila 2026. godine, pod dejstvom alkohola u organizmu, izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Na saslušanju u tužilaštvu osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je nadležnom sudu predlog da se prema osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i na taj način ometati postupak.

Podsetimo, A. B. se sumnjiči da je, pod dejstvom alkohola, došao do kuće u kojoj živi njegova bivša supruga i uputio joj pretnje po život i telo, na koji način je ugrozio njeno spokojstvo.

