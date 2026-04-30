JEZIVA NESREĆA U ČAČKU: Radnik (49) iz Ivanjice poginuo od strujnog udara na gradilištu

U Čačku je tokom rada na gradilištu stradao muškarac M. J. (49) iz Ivanjice nakon strujnog udara, a okolnosti nesreće utvrdiće se istragom koja je u toku.

- On je obavljao posao na građevini, kada je doživeo strujni udar i izgubio je život. Ova vest nas je sve potresla jer se radi o čoveku koji je bio pošten, vredan i dobar - kaže izvor upoznat sa ovom tragedijom.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode. Policija se nije oglašava povodom ovog slučaja.

Autor: S.M.