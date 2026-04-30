AKTUELNO

Hronika

DRAMA U SJENICI Učenik doneo PIŠTOLJ u školu, policija odmah reagovala

Izvor: Sandžak danas

U jednoj od osnovnih škola u Sjenici danas je došlo do incidenta koji je uznemirio javnost, nakon što je učenik sedmog razreda M.S. u školu doneo pištolj.

Prema informacijama, reč je o detetu koje potiče iz ugledne porodice. Incident se dogodio u jutarnjim satima, oko 10 časova.

Kako nezvanično saznajemo, u ovom događaju nije bilo povređenih, niti je došlo do upotrebe oružja. Uprava škole je odmah reagovala, obavestila nadležne organe, nakon čega je policija izašla na teren i preuzela dalje postupanje.

O svemu su informisani i roditelji učenika.

Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja, dok iz škole apeluju na smirenost i odgovornost kako bi se izbegle dezinformacije i nepotrebna panika.

Autor: S.M.

Društvo

DRAMA U ŠKOLI U ČAČKU: Učenik sedmog razreda doneo repliku metka - Nastala OPŠTA PANIKA

Hronika

DRAMA U OŠ SVETI SAVA - ĐAK DONEO NOŽ U ŠKOLU! Policija odmah oduzela sečivo

Društvo

DRAMA U NIŠU: Učenik 6. razreda doneo NOŽ u školu!

Region

INCIDENT U SPLITU: Učenik doneo nož u osnovnu školu, odvela ga policija

Društvo

DRAMA U ŠKOLI U SREMSKOJ MITROVICI: Učenik (13) pretio da će doneti NOŽ, policija ga odmah privela!

Hronika

PANIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI NA VRAČARU Učenik pretio da će doneti PIŠTOLJ, policija sprovodi hitne mere