DRAMA U SJENICI Učenik doneo PIŠTOLJ u školu, policija odmah reagovala

U jednoj od osnovnih škola u Sjenici danas je došlo do incidenta koji je uznemirio javnost, nakon što je učenik sedmog razreda M.S. u školu doneo pištolj.
Prema informacijama, reč je o detetu koje potiče iz ugledne porodice. Incident se dogodio u jutarnjim satima, oko 10 časova.
Kako nezvanično saznajemo, u ovom događaju nije bilo povređenih, niti je došlo do upotrebe oružja. Uprava škole je odmah reagovala, obavestila nadležne organe, nakon čega je policija izašla na teren i preuzela dalje postupanje.
O svemu su informisani i roditelji učenika.
Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja, dok iz škole apeluju na smirenost i odgovornost kako bi se izbegle dezinformacije i nepotrebna panika.
