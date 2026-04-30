PAO DILERSKI TANDEM U BEOGRADU: Policija u autu pronašla preko 550 kesica droge – bili spremni za 'prazničnu prodaju'?

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su J. K. (1982) i M. P. (2005) zbog sumnje da su se bavile prodajom narkotika.

Policija je prvo prilikom pretresa kod J. K. pronašla devet paketića sa 6,61 gramom marihuane i 1,42 grama amfetamina. Međutim, pravi "plen" otkriven je u automobilu marke „fiat bravo“ koji koristi devetnaestogodišnja M. P.

U vozilu je pronađeno ukupno 436,53 grama marihuane, koja je bila precizno raspoređena u čak 559 manjih plastičnih kesica, spremnih za dalju distribuciju i prodaju na ulici.

Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. One će, uz krivičnu prijavu za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, biti privedene na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: D.S.