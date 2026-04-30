VELIKI POŽAR KOD ŠAPCA: Vatrogasci gase vatru u Tabanoviću, širi se sa senjaka na kuću

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva ||

Veliki požar izbio je večeras u jednom domaćinstvu u naselju Tabanović kod Šapca, gde se vatrogasci-spasioci bore da obuzdaju vatrenu stihiju koja preti da potpuno uništi objekte.

Prema informacijama sa društvenih mreža, vatra je prvobitno buknula u senjaku, ali se usled nepovoljnih okolnosti brzo proširila na pomoćne objekte i porodičnu kuću.

Na terenu se trenutno nalaze tri vatrogasna vozila koja aktivno rade na lokalizaciji požara, dok su im u pomoć upućene dodatne ekipe iz Šapca i Bogatića. Situaciju dodatno otežava izuzetno gust dim koji kulja na sve strane, zbog čega je u ovom delu naselja vidljivost minimalna.

Vatrogasne jedinice ulažu maksimalne napore kako bi sprečile dalje širenje vatre, dok meštani sa strepnjom prate intervenciju u kojoj se, prema svedočenjima, ne vidi "prst pred okom".

Autor: D.S.

